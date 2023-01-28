Мобилизация в Украине: какое наказание ожидает мужчин, которые не явились в военкомат по вызову

Мужчинам угрожает административная и уголовная ответственность при нарушении правил военного учета. Также на военнообязанных могут наложить штраф.

Организация по безвозмездной правовой помощи "Юридическая сотня" в Facebook объяснила, что будет за неявку в военкомат после получения повестки. Такие действия можно квалифицировать как уклонение от мобилизации.

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Согласно статье 336 Уголовного кодекса уклонение от мобилизации влечет уголовную ответственность в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

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Если мужчина не состоит на военном учете и уклоняется от него

Мужчина, который военнообязанный и не состоит на учете в военкомате или уклоняется, сначала получит предупреждение от руководства территориального центра комплектования. Затем может наступить уголовная ответственность по статье 337 Уголовного кодекса.

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Согласно законодательству нет четкой формы предупреждения. В таком случае может быть штраф в размере будет от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5100-8500 гривен).

Также суд может назначать исправительные работы сроком до одного года.

Если военнообязанный нарушает правила военного учета

Согласно статье 210 Кодекса Украины по административным правонарушениям, за нарушение правил военного учета военнообязанных могут привлечь к ответственности.

Если граждане не выполнили свои обязательства, определенные порядком ведения военного учета, в частности в приложении № 2, наступает административная ответственность. Речь идет о следующих правонарушениях:

не явился по вызову в военкомат без уважительных причин. Речь идет о вызове для уточнения учетных данных, прохождении медкомиссии;

не сообщил ТЦК и СП об изменении места жительства или учетных данных.

Такое нарушение заставляет граждан уплатить административный штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850-1700 гривен). Решение об наложении штрафа принимает руководитель ТЦК и СП.

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"Хотя стоит обратить внимание, что неявку в ТЦК и СП после надлежащего получения повестки о мобилизации будут квалифицировать как уклонение от мобилизации, что влечет уголовную ответственность в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса и лишение свободы от 3 до 5 лет", – подчеркнули правозащитники "Юридической сотни".

Напомним, что адвокат Роман Симутин объяснил, могут ли задержать и угрожать в случае отказа от повестки. Поскольку с начала военного положения в Украине идет мобилизация из-за полномасштабной войны.

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