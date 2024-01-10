Мобілізація жінок в Україні: що зміниться у жовтні 2024

В Україні мобілізація жінок до лав Збройних сил України (ЗСУ) лише добровільна. Участь жінок у бойових діях не є обов’язковою умовою, навіть якщо вони стають на військовий облік.

Відповідно до закону №10449, жінки можуть долучатися до армії лише за власним бажанням, якщо вони визнані придатними до служби за рішенням військово-лікарської комісії і перебувають у віковому діапазоні від 18 до 60 років.

Для деяких категорій жінок є винятки з можливості підписання контракту зі ЗСУ. Серед них — мами трьох дітей, жінки, які мають дитину з інвалідністю, одинокі матері, а також ті, чиї родичі мають інвалідність. Також до винятків належать студентки та жінки, які офіційно заброньовані на роботі.

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Окремо йдеться про військовий облік для жінок із медичною або спорідненою освітою. Жінки, які мають освіту у сферах медицини, фармацевтики, біоінженерії, фізичної та психологічної реабілітації, повинні стати на військовий облік. Якщо вони цього не зроблять, передбачено адміністративну відповідальність.

За перше порушення військової дисципліни, пов'язане з відмовою ставати на облік, загрожує штраф у розмірі 17 000 грн. Якщо ж порушення повториться протягом року, штраф збільшується до 25 500 грн.

Важливо зазначити, що мобілізація жінок в Україні у 2024 році залишається добровільною, а питання щодо можливості виїзду за кордон для жінок-військовозобов’язаних все ще є актуальним.

Таким чином, жінки, які належать до визначених категорій, мають оновити свої військово-облікові дані, щоб уникнути можливих штрафних санкцій.

Нагадаємо, раніше депутат Олексій Гончаренко заявив, що в Україні змінили правила мобілізації для двох категорій чоловіків.

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