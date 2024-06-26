Чи мобілізують чоловіка, який подав документи на відстрочку

Під час мобілізації можуть вручити повістку військовозобовʼязаному чоловікові від 18 до 60 років. Проте деякі громадяни мають право на відстрочку.

В Міноборони розповіли, чи мобілізують до ЗСУ чоловіка, який вже подав документи на відстрочку. Зокрема, громадянина не направлятимуть на проходження медогляду для визначення придатності чи непридатності до військової служби, поки ухвалюватиметься комісією рішення про надання відстрочки.

Заяву та документи, які підтверджують право на відстрочку, розглядатимуть протягом семи днів від дати їх надходження до комісії в ТЦК та СП. Проте термін розгляду можуть продовжити, якщо комісія звернеться до інших держорганів за додатковою інформацією. Документи повинні розглянути не пізніше наступного дня після отримання відповіді.

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Тоді як про рішення комісії ТЦК повідомлять громадянина телефоном, листом на електронну адресу чи поштою.

При позитивному рішенню чоловікові нададуть довідку. В разі відмови – повідомлять про це письмово, в якій зазначать причини. Ба більше, інформація про надання відстрочки відображатиметься в застосунку "Резерв+".

Нагадаємо, раніше UAportal писав, які документи необхідні для оновлення даних у ТЦК чи ЦНАП.

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