Чи можуть мобілізувати особу з інвалідністю ІІІ групи: пояснення юриста

Під час дії воєнного стану на військову службу можуть призивати чоловіків віком від 18 до 60 років. Юрист роз'яснив, чи входять до цього списку особи з ІІІ групою інвалідності.

В адвокатському бюро "Бачинський та партнери" зазначили, що особи з інвалідністю мають відстрочку від мобілізації незалежно від групи інвалідності. Про це пише 24 канал.

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Люди з інвалідністю можуть потрапити на службу виключно за власним бажанням

Юристи зазначають, що відстрочка від мобілізації для осіб з інвалідністю регулюється статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Відповідно до цієї статті не підлягають призову, а отже мають відстрочку від мобілізації особи, які визнані інвалідами. Група інвалідності в статті не вказується, а тому інваліди третьої групи не підлягають мобілізації у 2024 році",– розповідають адвокати.

Крім того, вони вказують, що ІІІ група інвалідності встановлюється на основі "стійких, помірних функціональних порушень організму, які викликані захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, що призводять до помірного обмеження життєдіяльності, включаючи працездатність, та вимагають соціальної допомоги й соціального захисту".

Тому юристи наголошують, що люди з інвалідністю І, ІІ та ІІІ груп не підлягають військовій службі. Вони можуть вступити до лав ЗСУ тільки добровільно за контрактом.

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