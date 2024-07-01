Чи можуть мобілізувати чоловіка, який перебуває у декретній відпустці

Чоловіки, які перебувають у декретній відпустці з догляду за дитиною до 3 років, не мають права на відстрочку від мобілізації. Єдиним винятком є випадок, якщо мама цієї дитини також проходить службу у Збройних Силах України.

Згідно з українським законодавством, чоловіки, як і жінки, мають право на декретну відпустку для догляду за дитиною до 3 років. Проте, декретна відпустка не дає їм права на відстрочку від мобілізації. Про це пише ТСН.

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Хто може обирати між армією та декретом

Тільки чоловіки-військовослужбовці, чиї дружини також несуть службу в ЗСУ, мають право обирати, йти на фронт чи піти у декретну відпустку.

Цей закон спрямований на забезпечення рівних можливостей матері та батьку щодо догляду за дитиною та поєднання військової служби з сімейними обов'язками і створення сприятливих умов для посилення ролі батька у вихованні дітей.

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