Чи можуть мобілізувати повторно військового, який звільнився з армії за сімейними обставинами: відповідь юриста

Щоб звільнитися з військової служби за сімейними обставинами, необхідно мати відповідні законні підстави. Після звільнення особа все одно залишається на обліку у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це у коментарі для РБК-Україна розповів юрист з військового права ЮК "Приходько та партнери" Ярослав Звоненко.

Після завершення процедури звільнення, військовослужбовець разом зі своєю особовою справою прямує до відповідного ТЦК та СП, де має стати на військовий облік. Уже на місці він може звернутись із заявою на відстрочку від повторної мобілізації – на тих самих підставах, за якими був звільнений раніше, адже у більшості випадків вони збігаються.

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Однак ситуація може змінитися, якщо зникають обставини, що давали право на звільнення або відстрочку. Як приклад, юрист навів випадок, коли військовослужбовець звільнився для догляду за батьками з інвалідністю I або II групи (за відсутності інших родичів, здатних забезпечити цей догляд). Якщо така особа помирає, підстава для звільнення втрачає чинність. У такому разі людина знову підлягає мобілізації.

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