Чи можуть припинити пенсійні виплати, якщо довго не знімати гроші з картки: пояснення Мінсоцполітики

Чи можуть припинити нараховувати пенсію, якщо довго не знімати гроші з картки

Перша заступниця міністра соціальної політики України, Дарія Марчак, розглянула питання щодо можливості припинення виплати пенсій громадянам, які не знімали кошти зі своїх рахунків протягом понад 6 місяців.

Марчак підкреслила, що цей механізм діє в Україні протягом багатьох років і є стандартною практикою у системі соціальних виплат і пенсій. Зараз ведеться робота над послабленням та спрощенням цього механізму, зокрема для осіб, які перебувають за кордоном чи в зоні бойових дій, де виникають труднощі з доступом до цих коштів.

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Згідно із чинним законодавством, якщо пенсіонер протягом 6 місяців не використовував кошти зі своєї пенсійної картки, нарахування виплат припиняються.

Дарія Марчак підкреслила, що припинення нарахувань не означає, що громадянин втрачає право на пенсію. Пенсія продовжує накопичуватися на рахунках Пенсійного фонду, але не перераховується на картку особи.

Для відновлення пенсійних виплат необхідно пройти процедуру фізичної ідентифікації. У Мінсоцполітики були розширені можливості інструментів ідентифікації, зокрема шляхом відеокомунікації. Це робить доступ до процедури ідентифікації більш зручним для осіб, які перебувають за кордоном або мають обмежений доступ до фізичного відвідування офісів Пенсійного фонду.

Іншим питанням є виплата пенсій особам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України. Дарія Марчак зазначила, що виконано багато роботи для забезпечення надання пенсійних виплат таким громадянам. Якщо раніше пенсіонери отримували гроші через "Укрпошту", то тепер пенсійні нарахування переводяться на банківські рахунки для більшої зручності доступу до коштів. Крім того, накопичені пенсійні виплати не скасовуються, а чекають на можливість їх отримання.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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