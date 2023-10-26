Могут ли прекратить пенсионные выплаты, если долго не снимать деньги с карты: объяснение Минсоцполитики

Первая заместитель министра социальной политики Украины Дария Марчак рассмотрела вопрос о возможности прекращения выплаты пенсий гражданам, которые не снимали средства со своих счетов в течение более 6 месяцев.

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Марчак подчеркнула, что этот механизм действует в Украине на протяжении многих лет и является стандартной практикой в системе социальных выплат и пенсий. Сейчас ведется работа по ослаблению и упрощению этого механизма, в частности для лиц, находящихся за границей или в зоне боевых действий, где возникают трудности с доступом к этим средствам.

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Согласно действующему законодательству, если пенсионер в течение 6 месяцев не использовал средства по своей пенсионной карточке, начисления выплат прекращаются.

Дарья Марчак подчеркнула, что прекращение начислений не означает, что гражданин теряет право на пенсию. Пенсия продолжает накапливаться на счетах Пенсионного фонда, но не перечисляется на карточку лица.

Для возобновления пенсионных выплат необходимо пройти процедуру физической идентификации. У Минсоцполитики были расширены возможности инструментов идентификации, в частности, путем видеокоммуникации. Это делает доступ к процедуре идентификации более удобным для лиц, находящихся за границей или имеющих ограниченный доступ к физическому посещению офисов Пенсионного фонда.

Другим вопросом является выплата пенсий лицам, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины. Дарья Марчак отметила, что проделано много работы для обеспечения предоставления пенсионных выплат таким гражданам. Если раньше пенсионеры получали деньги через Укрпочту, то теперь пенсионные начисления переводятся на банковские счета для большего удобства доступа к средствам. Кроме того, накопленные пенсионные выплаты не отменяются, а ждут возможности их получения.

Напомним, эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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