Чи можуть виїхати за кордон українці, які були виключені з військового обліку

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якою на військову службу можуть призвати військовозобо'язаних громадян віком від 18 до 60 років. Відповідно, у країні діють певні заборони щодо виїзду українців за кордон.

Зокрема, чоловіки призовного віку не можуть покидати межі України. Проте, законодавством визначено деякі категорії осіб, які можуть перетинати кордон навіть під час воєнного стану. Чи можуть виїхати за кордон чоловіки, які були зняті з військового обліку, розповів керуючий партнер юридичної компанії Максим Боярчуков та Партнери.

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Категорії непридатності військовозобовʼязаних

Законодавством України встановлено 3 категорії непридатності до військової служби:

обмежено придатний;

непридатний до військової служби у мирний час, але обмежено придатний у воєнний час;

непридатний до військової служби, виключений з військового обліку.

Висновок про непридатність до військової служби має право зробити тільки військово-лікарська комісія (ВЛК). Статус "Виключений з військового обліку" означає, що людина повністю непридатна до служби та не підлягає мобілізації.

Чи може виїжджати за кордон особа, знята з військового обліку?

Максим Боярчуков зазначив, що статус "Виключений з військового обліку" не передбачає майбутнього повторного взяття чоловіка на військовий облік.

Експерт додав, що частиною 6 статті 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" визначено перелік громадян, які підлягають виключенню з військового обліку.

До випадків, що не передбачають повторної постановки на військовий облік можна віднести:

осіб, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку після рішення ВЛК;

осіб, які досягли граничного віку перебування в запасі.

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"Отже, можна стверджувати, що виключення особи з військового обліку на зазначених підставах звільняє її від військового обов’язку. Відповідно, це нівелює обмеження щодо виїзду за кордон, які встановлені для військовозобов’язаних", – зазначив Боярчуков.

Відповідно, особа, що була виключена з військового обліку за станом здоров’я за наказом Міноборони про ВЛК №402 – не підлягає постановці на облік, а отже не вважається військовозобов’язаною та має право перетинати кордон.

Щоб перетнути кордон у 2023 році, чоловік має підтвердити свій статус виключеного з військового обліку. Для цього потрібні:

Військово-облікові документи з відміткою "Виключений з військового обліку";

Рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку.

Раніше ми писали чи дозволяється виїжджати за кордон громадянам України з посвідкою на проживання в іншій країні.

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