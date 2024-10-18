Чи можуть юнаки до 17 років виїжджати з України: пояснення ДПСУ

Громадяни України чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, як правило, не можуть покинути територію України через запроваджені обмеження, пов'язані з воєнним станом. Це зумовлено необхідністю забезпечення оборонних спроможностей країни.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко наголосив на чинних обмеженнях на виїзд для чоловіків призовного віку з України. Про це пише ТСН.

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Хто може виїхати за кордон?

Молоді люди віком 16-17 років мають право вільно перетинати державний кордон та виїжджати за межі України. На них не поширюються обмеження, встановлені для чоловіків призовного віку. На жінок, незалежно від віку, обмеження на виїзд також не поширюються. Чоловіки, які досягли 60-річного віку не підпадають під дію обмежень.

За словами Андрія Демченка, детальна статистика щодо кількості виїздів за віком та статтю наразі не ведеться. Однак він зазначив, що суттєвого збільшення кількості виїздів, як це було у 2022 році, наразі не спостерігається.

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