Чи можуть мобілізувати жінку-медика, в якої анульовано диплом

Під час дії воєнного стану в Україні жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, можуть бути мобілізовані до лав Збройних Сил України на відповідні посади.

Анулювання диплома з метою уникнення мобілізації не є можливим. Про це пише Юристи.UA.

Деталі:

Жінки, які мають відповідну освіту та відповідають вимогам за станом здоров'я підлягають мобілізації. Крім того, жінки України можуть за власним бажанням стати на військовий облік та брати участь у військових діях. Наявність диплома медичного чи фармацевтичного профілю автоматично передбачає постановку на військовий облік для жінок. Медичний диплом анулювати неможливо.

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Жінки з медичною та фармацевтичною освітою не можуть позбутися обов'язку мобілізації шляхом анулювання диплома.

Нагадаємо, раніше інший нардеп заявляв, що мобілізаційний вік в Україні можуть знизити.

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