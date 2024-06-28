Могут мобилизовать женщину-медика, у которой аннулирован диплом

Во время действия военного положения в Украине женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, могут быть мобилизованы в ряды Вооруженных Сил Украины на соответствующие должности.

Аннулирование диплома во избежание мобилизации невозможно. Об этом пишет Юрист.UA.

Подробности:

Женщины, имеющие соответствующее образование и отвечающие требованиям по состоянию здоровья, подлежат мобилизации. Кроме того, женщины Украины могут по собственному желанию встать на военный учет и участвовать в военных действиях. Наличие диплома медицинского или фармацевтического профиля автоматически подразумевает постановку на военный учет для женщин. Медицинский диплом аннулировать невозможно.

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Женщины с медицинским и фармацевтическим образованием не могут избавиться от обязанности мобилизации путем аннулирования диплома.

Напомним, ранее другой нардеп заявлял, что мобилизационный возраст в Украине может быть снижен.

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