Чи можуть мобілізувати жінку-медика, в якої анульовано диплом
Під час дії воєнного стану в Україні жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, можуть бути мобілізовані до лав Збройних Сил України на відповідні посади.
Анулювання диплома з метою уникнення мобілізації не є можливим. Про це пише Юристи.UA.
Деталі:
Жінки, які мають відповідну освіту та відповідають вимогам за станом здоров'я підлягають мобілізації. Крім того, жінки України можуть за власним бажанням стати на військовий облік та брати участь у військових діях. Наявність диплома медичного чи фармацевтичного профілю автоматично передбачає постановку на військовий облік для жінок. Медичний диплом анулювати неможливо.
Вас також зацікавить: У Міноборони пояснили, чи мають право представники ТЦК затримувати людей
Жінки з медичною та фармацевтичною освітою не можуть позбутися обов'язку мобілізації шляхом анулювання диплома.
Нагадаємо, раніше інший нардеп заявляв, що мобілізаційний вік в Україні можуть знизити.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!