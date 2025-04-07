Можуть спостерігатись головні болі та слабкість: прогноз магнітних бур на 8 квітня

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, зокрема викликаючи головний біль, втому та відчуття тривоги через коливання атмосферного тиску. У найближчі дні в Україні очікується підвищена геомагнітна активність, яка може викликати подібні симптоми у метеозалежних людей.

За даними Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, з 7 по 9 квітня відзначатиметься помірна магнітна активність. У понеділок і вівторок, 7 та 8 квітня, прогнозується К-індекс на рівні 4 — це так званий "жовтий" рівень, що відповідає середнім магнітним бурям.

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Слід пам’ятати, що такі прогнози оновлюються кожні три години, оскільки геомагнітна активність залежить від динаміки Сонця, тож інформація може змінюватися.

Магнітна буря — це наслідок спалахів та вибухів на Сонці, під час яких у космос вивільняється величезна кількість заряджених частинок. Коли вони досягають Землі, взаємодія з її магнітосферою провокує збурення, які ми називаємо магнітними бурями. Їх сила вимірюється за планетарним К-індексом: значення від 1 до 4 вважаються слабкими і зазвичай не помітні для більшості людей, а от бурі з індексом 5 і вище можуть вплинути як на техніку, так і на здоров’я.

Підвищена магнітна активність здатна викликати перебої у роботі стільникового зв’язку, супутників, радіохвиль та навігаційних систем. У випадках сильних бур із К-індексом 7–8 можливе навіть виникнення північного сяйва в нетипових широтах.

Щоб полегшити стан під час магнітних бур, варто дотримуватись простих правил: висипатися, пити багато води або трав’яні чаї, харчуватися легкою і здоровою їжею. Слід обмежити вживання кави, алкоголю, жирного та гострого. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, бажано в тіні, а також легкі фізичні вправи. Уникнення стресів і емоційного перенапруження також допоможе пережити період геомагнітних коливань. Людям із хронічними захворюваннями варто тримати під рукою необхідні ліки, більше відпочивати і за можливості проконсультуватися з лікарем. Контрастний душ зранку може додати бадьорості, а тепла ванна ввечері — допоможе розслабитися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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