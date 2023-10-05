Можуть перевернути все з ніг на голову! Названо три найважливіші дати до кінця травня 2023

До кінця травня 2023 року буде три дати, які можуть виявитися доленосними і принести великі зміни. Вони можуть бути як позитивними, так і негативними – все залежатиме від ухвалених рішень.

За словами астрологів, змінити свою долю на краще можна 15, 19 та 20 травня. Важливо прислухатися до інтуїції та відпустити страхи, які заважають жити.

15 травня Меркурій вийде з ретроградності – це означає, що настає сприятливий час для ділових переговорів, реалізації нових проєктів та кар'єрного зростання. Якщо давно планували змінити роботу, треба діяти. На шляху зникнуть усі перешкоди, які заважали раніше, а удача не відступить ні на мить.

19 та 20 травня можна сміливо назвати найвдалішими датами місяця – молодик дасть шанс ініціативним людям досягти своїх цілей та реалізувати давню мрію. 20 травня Марс переходить у сузір'я Лева, час чудово підходить для просування кар'єрними сходами.

Також усі фінансові справи в цей період вирішуватимуться легко, а інвестиції принесуть велику вигоду в майбутньому. Однак варто звернути увагу на те, що Марс у Леві сприяє лише тим, хто активно діє. Пасивні люди, навпаки, можуть зіткнутися з низкою проблем, які вирішити буде дуже важко. Їм здасться, що у житті почалася "чорна смуга".

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.