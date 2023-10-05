Могут перевернуть все с ног на голову! Названы три самых важных даты до конца мая 2023

До конца мая 2023 года будет три даты, которые могут оказаться роковыми и принести большие перемены. Они могут быть как позитивными, так и негативными – все будет зависеть от принятых решений.

По словам астрологов, изменить свою судьбу к лучшему можно 15, 19 и 20 мая. Важно прислушаться к интуиции и отпустить страхи, которые мешают жить.

15 мая Меркурий выйдет из ретроградности – это значит, что наступает благоприятное время для деловых переговоров, реализации новых проектов и карьерного роста. Если давно планировали сменить работу, то нужно действовать. На пути исчезнут все препятствия, которые мешали ранее, а удача не отступит ни на миг.

Видео дня

19 и 20 мая можно смело назвать самыми удачными датами месяца – новолуние даст шанс инициативным людям достичь своих целей и реализовать давнюю мечту. 20 мая Марс переходит в созвездие Льва, время отлично подходит для продвижения по карьерной лестнице.

Также все финансовые дела в этот период будут решаться легко, а инвестиции принесут большую выгоду в будущем. Однако стоит обратить внимание, что Марс во Льве способствует только тем, кто активно действует. Пассивные люди наоборот могут столкнуться с рядом проблем, которые решить будет очень трудно. Им покажется, что в жизни началась "черная полоса".

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.