Можуть вбити: список продуктів, якими у жодному разі не можна годувати собак

Собакам, як і людям, потрібне різноманітне харчування, щоб бути здоровими і активними. Однак є деякі продукти, які можуть бути шкідливими або навіть смертельними для собак.

До продуктів, які не можна годувати собакам, відносяться:

Шоколад, какао, кава, чай. Ці продукти містять теобромін, який є токсичним для собак. Теобромін може викликати блювоту, діарею, тремор, судоми та навіть смерть.

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Деякі горіхи, такі як мигдаль, волоські горіхи та фундук, можуть викликати блювоту, діарею та навіть смерть у собак.

Цибуля та часник можуть викликати анемію.

Спеції та сіль можуть подразнювати травний тракт собаки.

Копченості, ковбасні вироби, жирні м'ясні обрізки, смалець, шкварки – ці продукти можуть викликати здуття живота, діарею та інші проблеми з травленням.

Не можна собакам давати авокадо, воно може викликати розлади травлення, діарею та навіть смерть.

Гриби взагалі можуть бути токсичними для собак.

Солодощі собакам заборонені, особливо шоколад – він містить кофеїн і теобромін, два стимулятори, які можуть викликати у вашої собаки прискорене серцебиття, різке підвищення артеріального тиску і навіть спричинити судоми та смерть.

Виноград дуже токсичний для собак і може призвести до серйозних ускладнень, включаючи раптову ниркову недостатність.

Кістки собакам також краще не давати, особливо відварені. Термічно оброблені кістки дуже тверді, гострі і з легкістю можуть пошкодити стравохід, стінки шлунку або кишківника. А ще собакам не варто давати картоплю. Ветеринари зазначають, що сира картопля токсична для організму тварини. Варена ж картопля не засвоюється в організмі собак.

Раніше ветеринари пояснили, які продукти можуть стати смертельними для хатніх тварин.

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