Монохром, вирізи та прозорість: Андре Тан показав літні речі, які обов'язково мають бути в гардеробі

Андре Тан показав гарячі модні тренди 2023 року - стильні речі на літо 2023, які мають бути в гардеробі

Відомий дизайнер Андре Тан розповів про головні модні тренди літа 2023 року. Варто звернути увагу на монохромність, яскравий червоний, вирізи та оголення живота тощо.

Не здають позиції і кроп-топи. З чим краще поєднувати та як носити такий одяг, пояснив Тан у своєму Instagram-блозі.

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Монохром у кольорі

Монохромність – одне з найстильніших поєднань літнього сезону. Дизайнер радить не боятися експериментувати з кольоровими образами. Це фуксія, глибокий темно-синій та темно-зелений.

Андре Тан показав гарячі модні тренди 2023 року - стильні речі на літо 2023, які мають бути в гардеробі

Вирізи та відкритий живіт

Головним трендом цього літа залишається оголений живіт та розрізи в сукнях, спідницях.

Андре Тан показав гарячі модні тренди 2023 року - стильні речі на літо 2023, які мають бути в гардеробі

Кроп-топи

Модний експерт розповів, що на піку популярності є кроп-топи, особливо в білизняному стилі. Його можна вдало скомбінувати зі штанами, джинсами, шортами, спідницями.

Якщо доповните образ піджаком чи сорочкою, то створите більш гармонійний та збалансований лук.

Андре Тан показав гарячі модні тренди 2023 року - стильні речі на літо 2023, які мають бути в гардеробі

Прозорість та легкі тканини

Сміливо додавайте до свого гардеробу півпрозорі сукні, спідниці та топи. До легких нарядів додайте грубе взуття.

Андре Тан показав гарячі модні тренди 2023 року - стильні речі на літо 2023, які мають бути в гардеробі

Яскравий червоний

Червоний колір досить самостійним, тому не варто перевантажувати його аксесуарами.

Андре Тан показав гарячі модні тренди 2023 року - стильні речі на літо 2023, які мають бути в гардеробі

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Нагадаємо, що мода постійно змінюється, але деяких речей все ж варто позбутися вже зараз. Розповідаємо про головні літні антитренди 2023 року.

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