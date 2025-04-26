Морква по золотому курсу: ціна злетіла у 5 разів - у чому причина стрибка

На українському ринку спостерігається чергове зростання вартості моркви. Лише за тиждень її ціна підвищилася більш ніж на 20%, а порівняно з минулим роком овоч коштує у 4,5 раза більше.

За даними аналітиків EastFruit, головна причина – високий попит на якісну моркву при обмеженій пропозиції. Оптовики та торговельні мережі активно закуповують продукцію, що призводить до швидкого зменшення її залишків у сховищах фермерських господарств.

Завдяки зростанню попиту виробники отримали можливість суттєво підвищити ціни на свої партії. Залежно від якості та обсягу, морква продається по 30–40 гривень за кілограм – це приблизно на 21% більше, ніж тиждень тому. У роздріб цей овоч надходить за ціною, що у 4,5 раза перевищує минулорічну.

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Як зазначають експерти, подорожчання також спричинене сезонним скороченням запасів якісної продукції. Учасники ринку повідомляють, що дедалі частіше виникають труднощі з придбанням моркви високої якості у потрібних обсягах.

Скільки коштує морква в українських супермаркетах: свіжі дані

Вартість моркви в Україні продовжує зростати. За інформацією порталу "Мінфін", середня ціна цього овочу в провідних торговельних мережах країни досягла 43,60 гривні за кілограм, що на 1,49 грн більше порівняно з попереднім місяцем.

Редакція OBOZ.UA провела власний моніторинг цін і з’ясувала, скільки сьогодні коштує морква у популярних супермаркетах:

Auchan – 39,90 грн/кг

Сільпо – 43,90 грн/кг

Varus – 44,90 грн/кг

Novus – 37,89 грн/кг

Metro – 39,90 грн/кг

АТБ – 37,89 грн/кг

"Еко-маркет" – 37,80 грн/кг.

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