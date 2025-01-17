Морозний фронт: синоптики прогнозують серйозне похолодання в Україні

Кінець січня в Україні буде морозним – у третій декаді місяця очікуються значні зниження температури до -14 градусів. Холодна погода протримається майже тиждень.

Таку інформацію подає метеорологічний сервіс Ventusky. Атмосферний фронт із північними повітряними масами спричинить похолодання вже ввечері 24 січня.

Морози охоплять північні, західні, східні та центральні області країни. Лише на півдні ще збережеться плюсовий температурний режим.

Погода 24 січня Погода 24 січня

Ніч із п’ятниці на суботу, 25 січня, стане справжнім випробуванням холодом – температура опуститься до -13...-14 градусів. Найнижчі показники зафіксують у Тернопільській, Вінницькій областях та в районі Карпат, де очікується до -14 градусів морозу.

Погода 25 січня Погода 25 січня

Не менш суворою буде й ніч із суботи на неділю, 26 січня, коли морози до -14 градусів поширяться по всій Україні. Найсильніше похолодання торкнеться Буковини, Житомирської та Вінницької областей, а також Карпатського регіону.

Погода 26 січня Погода 26 січня

Морози продовжаться і 27 січня – вночі температура може опуститися до -14 градусів. Найхолодніше буде в центральних та південних регіонах, де очікується до -14 градусів. У східних областях буде трохи тепліше, а на півночі почнеться поступове потепління – температура підвищиться до -5 градусів.

У ніч на 28 січня морози збережуться в центральних та південно-східних областях. На Миколаївщині, Одещині та Херсонщині температура досягне -14 градусів, а на Запоріжжі буде на кілька градусів вище.

Тим часом західні та північні області залишать холодні повітряні маси – там у ніч на 28 січня очікуються температури від -1 до +1 градуса.

28 січня вдень у більшості регіонів України прогнозується плюсова температура, за винятком Одещини та Миколаївщини, де морози ще збережуться.

У ніч на середу, 29 січня, холодна погода повернеться в окремі регіони – зниження температури очікується на Буковині, Житомирщині, Черкащині та Кіровоградщині.

Водночас вдень 29 січня майже по всій країні знову потеплішає до плюсових значень, за винятком південних областей, де на Одещині та Миколаївщині морози сягатимуть до -3 градусів.

У ніч на четвер, 30 січня, синоптики прогнозують слабкі морози – до -5 градусів у західних і центральних регіонах та близько -1 градуса в інших частинах країни.

Раніше синоптикиня розкрила, чого чекати від останнього місяця зими.

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