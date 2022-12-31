Морпіхи ЗСУ показали роботу РСЗВ "Берест" на базі вантажівки "Урал" (фото)

У мережі з'явились фото українських бійців з реактивно-артилерійського підрозділу, які показали кадри своєї роботи з української РСЗВ "Берест".

Воїни 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського опублікували фото того, як нищать ворога не лише стрілецькою зброєю, а й мають на озброєнні сучасну реактивну артилерію.

В одному з реактивно-артилерійських підрозділів морпіхи використовують РСЗВ "Берест" на базі вантажівки "Урал". Ця зброя є розробкою українського оборонно-промислового комплексу. Нині такі екземпляри успішно нищать ворога на Донецькому напрямку.

Що відомо про БМ-21УМ "Берест"

БМ-21УМ "Берест" – це перспективна українська реактивна система залпового вогню 122 мм калібру. Система побудована на базі вантажного шасі КрАЗ-5401НЕ і модернізованої пускової установки БМ-21 "Град".

Система БМ-21УМ "Берест" була вперше представлена на виставці Зброя та безпека-2018, що відбувалася 9-12 жовтня у Києві. "Берест" є глибокою модернізацією БМ-21 "Град", і призначений для його заміни, адже має ряд переваг:

кабіна вміщує увесь розрахунок, тоді як у "Града" частина бойового розрахунку знаходиться на відкритих сидіннях за кабіною.

пускова установка містить 50 реактивних снарядів, замість 40 у "Града".

"Берест" був виготовлений Шепетівським ремонтним заводом за власні обігові кошти. Стверджувалося, що у виробництві "Береста" використовуються лише українські комплектуючі, включно із шасі.

"Берест" оснащений безкапотною дворядною 4-дверною кабіною. Кабіна вміщує розрахунок бойової машини та всю необхідну апаратуру управління вогнем.

"Берест" обладнаний цифровою системою управління вогнем, яка дозволяє екіпажу проводити підготовку до стрільби, зокрема топогеодезичну прив'язку, не залишаючи кабіни. Також, "Берест" інтегрований у систему обміну інформацією на полі бою – розрахунок РСЗВ у режимі реального часу отримує координати ворога, які надходять з безпілотників, контрбатарейних РЛС тощо.

Характеристики БМ-21УМ "Берест"

Повна вага: 17200 кг;

Головне озброєння: пускова установка на 50 ракет калібру 122мм;

Тип двигуна: ЯМЗ-530;

Потужність двигуна: 300 л. с;

Довжина в похідному положенні: 8000 мм;

Ширина в похідному положенні: 2500 мм;

Висота в похідному положенні: 3130 мм;

Кліренс: 270-290 мм;

Трансмісія: 4х4;

Швидкість: 90 км/год;

Запас ходу: 600 км.

Раніше, екіпаж українського РСЗВ M270 доставив різдвяні подарунки для окупантів.

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