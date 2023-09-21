Морська піхота ЗСУ знищила замасковану ворожу гармату "Гіацинт-Б" (відео)

Артилерійський розрахунок 206-ОАБР на полі бою знищив високоточним снарядом замасковану 152-мм гармату 2А36 "Гіацинт-Б" окупантів на південному напрямку. Цей момент було зафіксовано на відео.

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Про це інформує командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, цей успішний результат став можливим завдяки роботі артилеристів морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Отримавши координати бійці 206-ОАБР влучили високоточним снарядом у ворожу гармату.

Нагадаємо, у Світлодарську Донецької області бійці Сил оборони точними ударами рознесли вщент два зенітно-ракетні комплекси російських окупаційних військ "Бук-М3". Їхня вартість становить від 50 до 70 млн доларів.

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