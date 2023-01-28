Морські піхотинці показали відео ліквідації російської штурмової групи на сході України

Бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського на східному напрямку фронту вистежили штурмову групу росіян. Ворога було ліквідовано.

Відео роботи морські піхотинці виклали у соцмережі. На кадрах, знятих з дрона, можна побачити, як російські інтервенти вчергове "здійснили крок доброї волі".

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"Аеророзвідка 501 окремого батальйону морської піхоти виявила наступ ворожої живої сили на позиції наших захисників на Донеччині.

"Прінять нєпростоє рєшеніє" відправленим на забій російським солдатам допоміг 120-мм калібр мінометної батареї 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Білинського", – йдеться в описі до відео.

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