Потужні повені продовжують вирувати в Іспанії: 217 людей загинуло, 89 зникло безвісти (фото, відео)

Після руйнівної повені на сході Іспанії щонайменше 89 людей числяться зниклими безвісти, 217 загинули. Про зникнення 89 людей заявили їхні близькі, які надали детальну інформацію та біологічні зразки для можливої ідентифікації. Фактична кількість зниклих може бути більшою.

"Багато людей усе ще зниклі безвісти, а численні будинки та бізнеси зруйновані й поховані під товщею бруду. Люди відчувають гострий брак необхідних засобів", — заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Про це передає Reuters.

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Щонайменше 217 людей загинули у Валенсії, Кастилії-Ла-Манчі та Андалусії ідентифікували наразі лише 133.

Нагадаємо, в Іспанії вирує масштабна повінь.

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