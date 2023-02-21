Може мати неземне походження: дивну кулю знайшли на узбережжі в Японії (відео)

В Японії на пляж викинуло металеву кулю діаметром півтора метра. Це сталося на пляжі Енсюхама в місті Хамамацу префектури Сідзуока.

Наразі поліція обмежила доступ на місце, повідомляє телеканал Daiichi TV. Цей предмет знайшла місцева мешканка зранку 21 лютого та одразу зателефонувала до поліції.

Поліція перекрила доступ до пляжу. Спеціалісти, що прибули на місце, узялися до вивчення кулі.

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Фотографії об'єкта також були направлені експертам у силах самооборони Японії та берегової охорони.

Користувачі соцмереж припустили, що ця куля може мати неземне походження.

Нещодавно у Китаї мешканці провінції Хейлунцзян помітили неопізнаний літаючий об'єкт у небі, який летів та світився. Це сталося неподалік кордонів з росією.

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