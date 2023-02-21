Может иметь неземное происхождение: странный шар обнаружили на побережье в Японии (видео)

В Японии на пляж выбросило металлический шар диаметром в полтора метра. Это произошло на пляже Энсухама в городе Хамамацу префектуры Сидзуока.

Полиция ограничила доступ на место, сообщает телеканал Daiichi TV. Этот предмет нашла местная жительница утром 21 февраля и сразу позвонила по телефону в полицию.

Полиция перекрыла доступ к пляжу. Прибывшие на место специалисты приступили к изучению шара.

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Фотографии объекта также были направлены экспертам в силах самообороны Японии и береговой охраны.

Пользователи соцсетей предположили, что этот шар может иметь внеземное происхождение.

Недавно в Китае жители провинции Хэйлунцзян заметили летящий и светящийся неопознанный летающий объект в небе. Это произошло недалеко от границ с россией.

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