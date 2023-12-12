Чи може непрацююча особа самостійно сплачувати стразові внески для пенсії: пояснення ПФУ

У цьому році в Україні внесли спрощення у механізм добровільної участі громадян у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні.

На сайті Пенсійного фонду України роз’яснили, чи має право особа сплачувати добровільні внески за себе у період між різними роботами.

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Згідно з поясненнями ПФУ, особа може вносити добровільні внески у систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування протягом того періоду, який вона визначає самостійно. Цей період не залежить від того, чи знаходиться вона на роботі чи ні. Навіть якщо вона працює, сплата добровільного внеску призведе до збільшення розміру майбутньої пенсії.

Нагадаємо, що для укладення договору з Пенсійним фондом громадяни можуть скористатися послугою без необхідності відвідування державних установ. Для цього вони повинні авторизуватися через Єдиний державний вебпортал електронних послуг "Дія", мобільний додаток "Дія" або вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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