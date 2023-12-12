Может ли неработающее лицо самостоятельно платить стразовые взносы для пенсии: объяснение ПФУ

В этом году в Украине было внесено упрощение в механизм добровольного участия граждан в общеобязательном государственном пенсионном страховании.

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На сайте Пенсионного фонда Украины разъяснили, имеет ли право лицо платить добровольные взносы за себя в период между разными работами.

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Согласно пояснениям ПФУ лицо может вносить добровольные взносы в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования в течение того периода, который она определяет самостоятельно. Этот период не зависит от того, находится ли он на работе или нет. Даже если он работает, уплата добровольного взноса приведет к увеличению размера будущей пенсии.

Напомним, что для заключения договора с Пенсионным фондом граждане могут воспользоваться услугой без необходимости посещения государственных учреждений. Для этого они должны авторизоваться через Единый государственный вебпортал электронных услуг "Действие", мобильное приложение "Действие" или вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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