Чи може студент отримувати пенсію за втратою годувальника

Які умови отримання пенсії за втратою годувальника для студентів

Одним із видів пенсії, доступних українцям, є пенсія у зв'язку з втратою годувальника. Спеціалісти Пенсійного фонду України надали пояснення стосовно того, чи може особа, яка отримує вищу освіту, отримувати цю пенсію.

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Згідно з роз'ясненням, діти, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою, мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника до закінчення навчання, але не пізніше, ніж до досягнення ними 23-річного віку (відповідно до статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування").

Виплати пенсії продовжуються на наступний навчальний рік, і цей процес здійснюється автоматично на підставі даних про навчання за денною формою, які надходять Пенсійному фонду України з Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Таким чином, заявникам не потрібно додатково подавати довідку про продовження навчання в закладі освіти для отримання виплати пенсії.

Це полегшує процедуру отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника для студентів у вищих навчальних закладах та забезпечує їх право на фінансову підтримку протягом навчання за денною формою.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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