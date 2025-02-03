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Війна в Україні

Чи може військовозобовʼязаний, який перебуває за кордоном оформити відстрочку від мобілізації

Ціхоцька Марія

Чи може військовозобовʼязаний, який перебуває за кордоном оформити відстрочку від мобілізації
Деякі категорії громадян мають право на відстрочку від служби

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків, проте деякі категорії громадян мають право на відстрочку від служби. Це стосується і тих, хто перебуває за кордоном.

Існує два способи подати заяву на відстрочку: особисто звернутися до ТЦК та СП або скористатися мобільним застосунком "Резерв+". Дистанційне оформлення можливе лише для чоловіків, які перебувають на військовому обліку в районному ТЦК та СП, а їхні дані внесені до реєстру "Оберіг". Про це повідомляє юридична компанія INSEININ.

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Через застосунок "Резерв+" можна оформити відстрочку за трьома підставами: наявність інвалідності І-III групи за умови дійсного пенсійного посвідчення, утримання трьох і більше дітей віком до 18 років, а також навчання на денній або дуальній формі для студентів і аспірантів, які здобувають послідовну освіту.

Якщо військовозобов’язаний має інші підстави для відстрочки, він не зможе оформити її дистанційно, перебуваючи за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина УБД може втратити пільги у 2025 році.

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Війна в Україні