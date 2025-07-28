Може спостерігатись головний біль та слабкість: прогноз магнітних бур на 29 липня

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, викликаючи головний біль, втому та дратівливість. Це пов’язано зі змінами атмосферного тиску під час зростання геомагнітної активності.

На основі даних Центру прогнозування космічної погоди NOAA підготовано прогноз геомагнітної активності на найближчі дні. Вимірювання проводиться за шкалою планетарного K-індексу (від 0 до 9), де показники 5 і вище свідчать про сильні магнітні бурі.

У вівторок, 29 липня, прогнозується підвищення до показника 3, однак це також вважається слабкою активністю. Водночас, варто враховувати, що дані про магнітні бурі оновлюються приблизно кожні три години, тож ситуація може змінюватися.

Магнітна буря виникає внаслідок потужних сонячних спалахів, що спричиняють викид заряджених частинок у напрямку Землі. Досягнувши магнітосфери планети, ці частинки провокують зміни у геомагнітному полі, які можуть вплинути не лише на людей, а й на технічні системи — від супутникового зв’язку до мобільних мереж. Потужні бурі, що досягають K-індексу 7 або 8, здатні спричинити полярні сяйва.

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Для більшості людей слабкі коливання залишаються непомітними, однак чутливі до змін погоди особи можуть відчувати дискомфорт. Зменшити його допоможе здоровий спосіб життя: повноцінний сон, правильне харчування без надмірно жирної, солоної чи гострої їжі, відмова від алкоголю та обмеження споживання кави. Корисно пити чисту воду й трав’яні настої, а також більше перебувати на свіжому повітрі.

Фізична активність — навіть помірна — позитивно впливає на самопочуття. Важливо уникати стресових ситуацій і конфліктів, а людям із хронічними хворобами краще зменшити навантаження та мати при собі необхідні ліки. Щоб покращити стан, зранку варто приймати контрастний душ, а ввечері — розслабитися у теплій ванні.

Раніше ми розповідали про прогноз магнітних бур на 24 червня.

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