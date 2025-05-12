Може спостерігатись легкий головний біль та слабкість: якою буде геомагнітна активність 13 травня

Геомагнітні бурі вимірюються за шкалою К-індексу, де показники варіюються від 2 до 9. Чим вищий цей індекс, тим потужнішою є буря і сильнішим її вплив як на людський організм, так і на роботу технічних систем.

У віторок, 13 травня, прогнозуються лише незначні магнітні коливання, які, тим не менш, можуть спричинити недомагання та головні болі. У середу, 14 травня, магнітосфера стабілізується повністю — серйозних коливань не передбачається. Інформацію опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

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Слід мати на увазі, що ці прогнози можуть оновлюватися, адже дані про сонячну активність коригуються кожні три години. Науковці зазначають: найточнішими є короткострокові прогнози на найближчі 24 години, тоді як прогнози на кілька днів наперед є лише орієнтовними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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