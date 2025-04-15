Може спостерігатися погіршення самопочуття, очікується шостий рівень: прогноз магнітних бур на 16 квітня

У другій половині квітня магнітні бурі не відзначатимуться великою силою чи тривалістю. Однак лікарі радять метеочутливим людям бути уважними до свого здоров'я в дні підвищеної геомагнітної активності.

З 14 по 19 квітня в Україні очікується помірна геомагнітна активність. У середу, 16 квітня, можливі короткочасні збурення, які можуть спричинити головний біль — у цей день очікується К-індекс 6. Про це пише РБК.

Варто пам’ятати, що прогнози такого типу є попередніми, адже активність Сонця є змінною, і ситуація може змінитися навіть за кілька днів. Тому рекомендовано стежити за оперативною інформацією від фахівців.

Магнітна буря — це реакція земного магнітного поля на сонячні спалахи. Після викидів частинок із Сонця вони досягають атмосфери Землі, спричиняючи геомагнітні збурення, які можуть тривати від кількох годин до кількох діб. Чим вищий К-індекс, тим сильніше відбувається вплив.

Медики стверджують, що навіть незначні зміни в геомагнітному фоні можуть позначитися на самопочутті, особливо в метеочутливих людей. Часто люди скаржаться на головний біль, втому, дратівливість, безсоння чи, навпаки, сонливість удень. У деяких випадках фіксуються перепади тиску, зниження концентрації та загострення хронічних захворювань.

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Щоб легше перенести такі періоди, варто приділяти більше уваги режиму сну, відпочинку, раціональному харчуванню, зменшити кількість стресів та уникати надмірних навантажень. Якщо ж стан здоров’я викликає занепокоєння, не варто зволікати з візитом до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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