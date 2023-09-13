Чи можна дітям до 3-х років їсти черешню, вишню та полуницю: відповідь дитячого невролога

З якого віку дітям можна їсти черешню, вишню та полуницю

Літо – це пора року, коли природа буквально ллється життям, а різноманітні ягоди та фрукти роблять наше харчування більш смачним та корисним. Часто серед них можна зустріти вишні, черешні та полуниці, які особливо приваблюють дітей.

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Але чи можна давати ці сезонні дарунки природи дітям, які ще не досягли трьох років? Це питання дещо заплутане, і щоб розібратися, Вікна звернулися до педіатра та дитячого невролога Ірини Платонової.

Коли можна вводити сезонні ягоди у раціон дитини?

За словами фахівця, всі сезонні ягоди можна включати до раціону дитини вже з 6 місяців віку. Це стосується не лише вишень, черешень і полуниці, а також ожини та малини.

Важливою є інформація про те, що полуниця, навіть попри загальний міф, не є однією з найпоширеніших алергенних ягід.

Але якщо реакція на полуницю виявляється у дитини, це, зазвичай, не алергія, а звичайна реакція шкіри на кислоти, які містяться в цій ягоді. У такому разі досить невеличких почервонінь навколо ротика. Виправити цю ситуацію можна, просто нанісши дитячий крем на цю область перед наступним вживанням полуниці.

Але незалежно від того, які ягоди ви подаєте своїй дитині, важливо завжди мити їх та інші фрукти, навіть якщо вони вирощені вдома без використання хімічних препаратів.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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