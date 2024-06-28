Чи можна оновити облікові дані не у своєму ТЦК: що для цього потрібно

18 травня 2024 року набрав чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, військовозобов'язані громадяни повинні протягом 60 днів актуалізувати свої персональні дані. Оновлення інформації можливе за допомогою мобільного застосунку "Резерв+", а також у ТЦК та СП чи через ЦНАП.

Про процедуру оновлення даних та необхідні документи розповів речник Полтавського ОТЦК та СП майор Роман Істомін у своєму інтерв’ю для видання "Фокус".

Читайте також: У Раді анонсували зміни для резервістів до 25 років

Він зауважив, що особа, яка стоїть на військовому обліку та бажає змінити місце проживання, має спершу знятися з обліку у ТЦК за попереднім місцем проживання, а вже потім ставати на облік у "новому" ТЦК.

Проте у воєнний час можливі непередбачені обставини, такі як внутрішнє переміщення особи або окупація населеного пункту де вона проживала. У такому разі, як зазначив Істомін, особа, що підлягає військовому обов’язку, може з’явитися до ТЦК за новою адресою і зареєструватися без необхідності повертатися до "старого" ТЦК де стояла на військовому обліку.

Також Істомін поінформував про необхідні документи, які треба мати при собі в таких випадках.

"Насамперед потрібно приходити з особистими документами та військово-обліковими. Тобто це паспорт, код, військовий квиток або тимчасове посвідчення, чи посвідчення про приписку. Якщо ми кажемо про оновлення даних, то потрібно брати всі документи, які підтверджують зміни цих самих даних", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, кому не треба оновлювати дані в ТЦК.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!