Чи можна очно навчатись одночасно у двох ВНЗ

Багато молодих людей прагнуть отримати максимальну кількість знань та навичок, тому питання про можливість одночасного навчання в двох закладах вищої освіти є актуальним. Розглянемо детальніше, чи можна поєднувати дві денні форми навчання в Україні у 2024 році. Про це пише Факти.

Що таке денна форма навчання?

Денна форма навчання передбачає повне занурення в освітній процес. Студенти відвідують лекції, практичні заняття та лабораторні роботи за розкладом, що передбачає значні часові витрати.

Чи можна навчатися на двох денних формах одночасно?

Так, законодавство України дозволяє студентам здобувати дві вищі освіти одночасно, але з деякими обмеженнями:

Одна освіта за бюджетні кошти:

Отримати дві вищі освіти за рахунок державного бюджету неможливо. Тобто, одну освіту ви можете здобувати за державним замовленням (на бюджеті), а другу – на контрактній основі.

Різні ступені вищої освіти:

Ви можете одночасно навчатися на бакалавра в одному закладі і на магістра в іншому.

Різні форми навчання:

Ви можете поєднувати денну форму навчання з іншими формами (заочною, дистанційною).

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