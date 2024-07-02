Чи можна відмовитись від повістки: що радять юристи

Вручення повісток до військкомату в Україні регламентується законодавством та має чіткі правила. Місця вручення повісток не обмежені законом, тож вони можуть бути видані будь-де – на вулицях, зупинках, блокпостах, громадських місцях тощо.

За словами Антона Ревенка, члена Асоціації правників України та практикуючого юриста у сфері військового права та мобілізації, вручати повістки мають право працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки, органи місцевого самоврядування та керівники підприємств, де працює військовозобов'язаний, пишуть "Факти".

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Повістка вважається врученою лише тоді, коли особа її отримала особисто і підписала. З цього моменту починається відлік часу, за який військовозобов’язаний має з’явитися до військкомату.

Ревенко підкреслює, що залишення повістки у поштовій скриньці або у дверях не вважається її врученням. Також представники ТЦК не мають права затримувати й доставляти особу силою до військкомату – це можуть робити лише поліцейські у випадку адміністративного правопорушення.

Від повістки можна відмовитись, якщо вона заповнена з помилками або не містить обов'язкових реквізитів, таких як дані про військовозобов'язаного, тип повістки, дату, час та адресу явки, а також назву органу, печатку та підпис керівника військкомату. У разі виявлення порушень особа має право не підписувати таку повістку.

Якщо повістка не містить обов’язкових реквізитів, то вона є просто листом паперу без юридичної сили. Важливо також враховувати тип повістки. Якщо військовозобов'язаному одразу вручають мобілізаційне розпорядження для відправки до навчального центру або військової частини, це є протиправною дією з боку ТЦК та СП. Спершу має бути вручена повістка для перевірки даних.

Отримавши повістку та поставивши підпис, військовозобов’язаний зобов’язаний з’явитися до військкомату у вказаний термін. Відмова від отримання повістки для оновлення даних чи медогляду призводить до адміністративної відповідальності. Якщо після виконання всіх процедур особа не з'являється за мобілізаційним розпорядженням, це вже тягне за собою кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, які документи необхідні для оновлення даних у ТЦК чи ЦНАП.

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