Чи можна пити воду, яку кип'ятили повторно

Деякі люди не вживають воду, яку кип'ятили повторно. Вони вважають, що повторне кип'ятіння може зробити воду шкідливою, бо частина рідини випаровується, залишок стає більш концентрованим, а нітратів або важких металів побільшає.

А якщо повторити процедуру кип'ятіння багато разів, то концентрація шкідливих речовин може досягти небезпечних значень. Нітрати здатні перетворитися на нітрити, які можуть бути токсичними, а важкі метали призвести до отруєння.

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Є ще одне побоювання, що збільшена жорсткість може негативно позначитися на здоров'ї, наприклад, збільшити ризик виникнення каменів у нирках та жовчному міхурі через високий вміст іонів металів, переважно – кальцію і магнію.

Проте жодне з цих з припущень не підтверджується науковими даними і навіть є дослідження, які спростовують ці популярні думки.

Китайські дослідники перевірили, чи дійсно багаторазове і довге кип'ятіння води збільшує концентрацію мінеральних солей, нітратів та важких металів.

Експеримент проводили у два етапи:

15 літрів води доводили до кипіння у відкритій ємності, підтримували температуру 3 хвилини, а потім давали охолонути до 25°C. Потім брали пробу та повторювали процедуру наново, поки вода повністю не википала; У другому випадку кипіння тривало безперервно близько 6 годин, і через кожні 20-25 хвилин вчені набирали по 500 мл доки ємність не висохла, щоб аналізувати склад рідини.

До проведення експерименту, вчені взяли проби води та оцінили її за 44 критеріями, такими як pH, кількість різних мінералів, нітратів, важких металів та мікроорганізмів.

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З'ясувалось, що у процесі кип'ятіння зросла загальна кількість твердих розчинених речовин, кількість калію, магнію, хлору та нітратів. Однак усі ці показники залишалися в межах норми, навіть коли 15-літрова ємність стала майже порожньою, що рідко зустрічається в побутових умовах. Змістився тільки баланс pH на лужний бік, трохи більше, ніж потрібно – до 8,95 проти дозволених 8,5.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) стверджує, що побічні ефекти від вживання жорсткої води невідомі, але вона навіть може забезпечити додатковий кальцій та магній. Тобто, навіть якщо у вас дуже жорстка вода, яку ви кип'ятили повторно, це збільшить кількість мінеральних солей, та навряд чи сильно зашкодить вашому здоров'ю.

Відомо, що отримавши від 2 до 9 г азотистої сполуки (нітратів), можна заробити метгемоглобінемію – стан, при якому в крові збільшується "некорисний" гемоглобін, що не переносить кисень.

Згідно з нормами рівень нітратів у водопровідній воді не повинен перевищувати 45 мг/л. Тобто, якщо ви кип'ятитимете воду 6-18 годин і їх кількість зросте вдвічі, то, згідно дослідженню, доведеться випити 22 літри, щоб отруїтися.

У будь-якому випадку завжди можна придбати воду в пляшках або фільтр, а потім кип'ятити очищену воду багато разів.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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