Чи можна отримати субсидію, якщо члени сім'ї не проживають за адресою реєстрації

Як отримати субсидію на домогосподарство, в якому не проживають зареєстровані члени сім'ї

З врахуванням повномасштабного вторгнення росії на територію України, багато громадян опинилися в скрутному становищі. Це включає людей, які вимушені залишити свої домівки, тих, хто залишився без роботи, а також тих, чий дохід значно зменшився. З наближенням опалювального сезону зростає обтяжливість сплати житлово-комунальних послуг через додаткове опалення.

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Серед цих громадян особливу категорію становлять ті, у кого є зареєстровані члени сім'ї, які фактично не проживають у спільному житловому приміщенні. Це стало актуальним під час війни через масову міграцію та внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Однак важливо відзначити, що навіть у таких випадках можна подавати заяву на отримання субсидії, повідомляється на сайті Безкоштовної правової допомоги.

Наталія Ярошенко, начальник відділу безоплатної правової допомоги Харківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, роз'яснює, якщо зареєстровані члени сім'ї, які фактично не проживають в спільному житловому приміщенні, представлять підтверджуючі документи щодо їхнього фактичного місця проживання, то дохід таких членів сім'ї не буде враховуватися при розрахунку субсидії.

У випадку, коли кількість зареєстрованих членів сім'ї, які фактично проживають, менше за кількість зареєстрованих членів сім'ї за адресою житлового приміщення (будинку), соціальні норми житла і соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на зареєстрованих членів сім'ї, які фактично проживають там.

У таких випадках рішення приймається на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства та фактичного місця проживання особи, а також наявних документів, які підтверджують відсутність особи за адресою домогосподарства.

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