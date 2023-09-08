Чи можна отримати субсидію після оформлення оплати частинами

Чи можуть призначити субсидію, якщо у людини оформлено оплату частинами

Деякі українці можуть претендувати на отримання житлової субсидії, навіть якщо вони здійснюють оплату покупки частинами. Попри складну ситуацію в країні, багато громадян продовжують своєчасно оплачувати комунальні послуги, і в таких випадках держава може надавати допомогу в оплаті житлових витрат.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) роз'яснив, що субсидію може бути призначено навіть тим особам, які розплачуються частинами за покупку товарів загальною вартістю 10 000 гривень. Ця інформація надана згідно з повідомленням на порталі sud.ua.

Згідно з пунктом 14 Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №848, субсидія не призначається у разі, якщо будь-хто з членів домогосподарства або член родини особи, яка входить до складу домогосподарства, протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії (призначенням житлової субсидії без звернення) здійснив покупку, зокрема товарів довгострокового вжитку, на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тисяч гривень, або одноразово оплатив на цю суму будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла).

При цьому варто відзначити, що якщо особа сплачує покупку частинами загальною вартістю 10 000 гривень, то їй може бути призначена житлова субсидія.

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