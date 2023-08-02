Чи можна одразу після їди пірнати у басейн – відповідь лікаря

Якщо ви шукаєте способи перемогти спеку, можливо, чули безліч порад, які можуть бути або не бути правдивими. Один із найпоширеніших міфів – це те, що ви не повинні плавати протягом 30 хвилин після того, як поїли.

Однак, лікар Майк Рен з медичного коледжу Бейлора сказав у коментарі телеканалу ABC13, це всього лише міф. Він сказав, що немає жодних доказів того, що плавання після їди може бути небезпечним.

"Я думаю, що це міф, який, можливо, з’явився сторіччя чи два тому", – сказав Рен. Лікар каже, що очікування чи відсутність очікування взагалі нічого не змінить.

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Рен також сказав, що ви можете відчути деяке здуття живота або дискомфорт, якщо стрибнете в басейн одразу після їди, але – нічого значного чи небезпечного для життя.

Він спростував ще низку міфів щодо поведінки під час спеки:

Сонячний крем із вищим SPF працює краще, ніж сонцезахисний крем із низьким – це не так. Будь-який SPF-50 і вище є ефективним, але ви не отримаєте максимального захисту з жодним із них, якщо не будете повторно застосовувати кожні пару годин.

Люди зі смаглявою шкірою можуть обходитися без сонцезахисного крему – не вірно. Рак шкіри може вразити кожного, незалежно від відтінку шкіри. Тому важливо носити сонцезахисний крем з SPF 30 або вище, навіть якщо у вас смаглява шкіра.

Ви спалюєте більше калорій, якщо тренуєтесь у спеку – неправда. Ви все одно спалюватимете калорії, якщо тренуєтесь у спеку, але ви не спалюватимете більше калорій, ніж якби ви тренувалися в прохолодному середовищі.

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Вживання восьми склянок води на день влітку забезпечує достатню гідратацію – невірне твердження. Кількість води, яку ви повинні пити на день, залежить від вашої активності, рівня потовиділення та інших факторів. Якщо ви відчуваєте спрагу, ви вже зневоднені. Тому важливо пити воду протягом усього дня, особливо влітку.

Загалом, існує багато міфів про спеку, яким не варто вірити. Якщо ви хочете залишатися в безпеці під час спеки, важливо поговорити зі своїм лікарем про те, що є найкращим для вас.

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