Чи можна стригтися на Молодик і коли саме це краще робити

Коли можна стригти волосся, щоб швидко росло 2023

Волосся – провідник, що зв'язує людину та космос. Тому причиною невдач та хвороб може стати підстрижене не в той день волосся.

Вважається, що волосся потрібно стригти згідно з місячним календарем. UAportal розповідає, коли варто звернутися до перукаря.

З давніх часів люди дотримувалися фаз Місяця для виконання певних справ, зокрема й підстригання волосся. Зокрема на Молодий місяць не рекомендується цього робити, оскільки тоді життєві сили людини можуть зів'яти.

Коли волосся буде рости повільніше, а коли швидше

В період, коли Місяць зростає, то й волосся швидше буде рости, якщо його підстригти. Навпаки, якщо Місяць щербатий, то волосся сповільнює свій ріст. Це основна причина, по якій представниці прекрасної статі намагаються дотримуватися місячного календаря.

Якщо не хочете часто стригтися та змінювати зачіску, то стригтися варто на Місяць, що спадає.

Якщо хочеться відростити волосся довше, можна підстригти кінчики на зростальний Місяць. Багато жінок переконані, що це дійсно працює.

Коли стригтися, аби життєві сили не покинули

Якщо підстригатися в Молодий Місяць, то людина може втратити життєві сили та позбутися енергії. Цей час вважається не дуже сприятливим для цієї справи. Оскільки старий Місяць змінюється на новий.

Крім цього, якщо стригти волосся у цей час, що це спровокує занепад сил. Почекайте кілька днів, щоб Місяць знову почав зростати.

Як стрижка може зруйнувати життя

Під час повного Місяця загострюється багато захворювань, то цього дня стрижка може стати руйнівною та невдалою, або ж просто не сподобатися.

Цікаво, що навіть відомі перукарі намагаються дотримуватися місячного календаря і надавати послуги згідно з ним.

Нагадаємо, ще з давніх часів на Молодий місяць проводили особливі обряди та ритуали. Нині ж магічним дійством залишилося загадування бажань.

Молодик 21 січня у знаку Водолія підштовхне знаки зодіаку слідувати своїм бажанням і зосередитися на відкритості. Наступні дні супроводжуватимуться несподіваними змінами, і представникам цих знаків доведеться підбити підсумки.

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