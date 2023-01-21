Можно ли стричься на новолуние и когда именно это лучше делать

Волосы – проводник, связывающий человека и космос. Поэтому причиной неудач и болезней могут стать подстриженные не в тот день волосы.

Считается, что волосы нужно стричь согласно лунному календарю. UAportal рассказывает, когда следует обратиться к парикмахеру.

С давних времен люди придерживались фаз Луны для выполнения определенных дел, в том числе и подстригания волос. В частности, на Молодую луну не рекомендуется этого делать, поскольку тогда жизненные силы человека могут увять.

Когда волосы будут расти медленнее, а когда быстрее

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В период, когда Луна растет, то и волосы быстрее будут расти, если ее подстричь. Наоборот, если Луна щербата, то волосы замедляют свой рост. Это основная причина, по которой представительницы прекрасного пола пытаются соблюдать лунный календарь.

Если не хотите часто стричься и менять прическу, то стричься стоит на спадающую Луну.

Если хочется отрастить волосы длиннее, можно подстричь кончики на растущую Луну. Многие женщины уверены, что это действительно работает.

Когда стричься, чтобы жизненные силы не покинули

Если подстригаться в Молодую Луну, то человек может потерять жизненные силы и избавиться от энергии. Это время считается не очень подходящим для этого дела. Поскольку старая Луна меняется на новую.

Кроме этого, если стричь волосы в это время, это спровоцирует упадок сил. Подождите несколько дней, чтобы Луна снова начала расти.

Как стрижка может разрушить жизнь

Во время полной Луны обостряется много заболеваний, то в этот день стрижка может стать разрушительной и неудачной, или просто не понравиться.

Интересно, что даже известные парикмахеры пытаются соблюдать лунный календарь и предоставлять услуги согласно ему.

Напомним, еще с давних времен на Молодую Луну проводились особые обряды и ритуалы. В настоящее время магическим действом осталось загадание желаний.

Молодой человек 21 января в знаке Водолея подтолкнет знаки зодиака следовать своим желаниям и сосредоточиться на открытости. Следующие дни будут сопровождаться неожиданными изменениями, и представителям этих знаков придется подвести итоги.

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