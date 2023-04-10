Чи можна викидати шкаралупу від освячених яєць та крихти від паски

Чимало людей не знають, як правильно вчинити з яєчними шкарлупами чи крихтами пасок, які були освячені на Великдень. Багато хто вважає, що такі відходи є святинею, оскільки шкарлупа була освячена разом з яйцем.

Проте у церкві так не вважають. Оскільки в такому б випадку абсолютно всі освячені предмети (кошики, рушники, серветки, тарілки) мали б стати об’єктом шани.

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Що робити з освяченими шкарлупами та крихтами пасок

Священнослужителі церкви радять спалити або закопати харчові рештки в землю, але за умови, що по ній не будуть топтатися. Тобто це можна зробити в себе на городі, на дачі чи піти до лісу.

"Коли я навчався в духовній семінарії, то в їдальні на Великдень нам давали освячені яйця. Уявляєте, яка кількість шкаралупи лежала на столах після святкового обіду? Я не пригадую, аби її збирали чи спалювали. Бо це дійсно не святиня. Але якщо ви маєте сумніви, то просто спаліть харчові рештки", – пояснив отець Андрій для Mamabook.

Якщо ви не забобонні, тому можете викидати шкарлупу у сміття. Коли ви їсте освячені продукти на інші свята, то ви ж не зберігаєте качан від яблука чи кісточки.

У церкві наголошують, що крашанки та писанки не повинні мати зображення Ісуса. Справжнє великоднє яйце повинно бути червоного кольору – без будь-яких візерунків.

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Також на столі залишаються крихти від пасок – традиційної випічки на Великдень. Незалежно від того, чи було паску освячено, чи ні, викидати її у смітник не можна. Святий хліб краще покришити птахам або винести до лісу.

Що не можна робити на Великдень

Великдень треба присвятити Ісусу Христу. Вітайте своїх рідних та близьких словами "Христос Воскрес!". Можна зібратися родиною за столом, але не треба перетворювати все в гулянку.

У цей день краще не займайтеся господарськими справами. Не можна шити, вишивати, прибирати, щось лагодити тощо. Також на Великдень заборонено святкувати дні народження, ювілеї, родини, влаштовувати сватання або весілля.

Великдень – одне з найвеличніших церковних свят, і проводити його треба благоговійно.

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Нагадаємо, що Чистий Четвер – це одне з великодніх свят, яке передує самому Великодню. У 2023 році католики відмічатимуть його 6 квітня, а православні – 13 квітня.

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