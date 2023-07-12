Чи можна заморожувати сметану: ви будете здивовані

Сметана не є продуктом тривалого зберігання, тому часто постає питання, як продовжити її термін придатності. Досвідчені кухарі радять застосовувати заморозку. Як правильно заморозити сметану підкаже UaPortal.

Заморозка не впливає на термін придатності сметани та її смак, хоча змінює структуру. Тому після розморозки її не можна буде використовувати всюди, адже вона стає зернистою. Таку сметану можна додавати до страв та випічки.

Як заморозити сметану:

Збийте сметану вінчиком, рівномірно розподіливши вологу по всьому об’єму.

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Перекладіть її в пластиковий або скляний контейнер з кришкою або силіконові форми для льоду.

Напишіть на контейнері дату заморозки та помістіть його в морозилку з температурою -18°C.

Для розморожування сметани, візьміть потрібну кількість сметани та перекладіть її в холодильник на кілька годин.

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