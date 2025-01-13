Можна не викликати поліцію і залишати місце ДТП: уряд змінив правила для водіїв

Кабінет Міністрів України оновив Правила дорожнього руху. Це пов'язано з набуттям чинності нової редакції закону про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності автовласників.

Про це йдеться в постанові № 19 від 10 січня 2025 року. Згідно з новим документом, тепер не потрібно інформувати поліцію, якщо сталася контактна аварія за участю лише двох транспортних засобів.

Це можливо лише в тому випадку, якщо шкода завдана виключно майну у вигляді пошкодження або знищення автомобіля, без нанесення шкоди життю чи здоров’ю осіб.

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Водії можуть самостійно скласти повідомлення про ДТП для страхових компаній, яке може бути подано як у паперовій, так і в електронній формі, без участі поліції.

Після оформлення цього повідомлення водії можуть залишити місце події і не зобов’язані повідомляти Національну поліцію, як це було раніше, — йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про шокуючі штрафи для українських водіїв.

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