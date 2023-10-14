Чи можна одночасно отримувати житлову субсидію та пільги на комунальні послуги

Чи можна отримати одночасно субсидію та пільги на комуналку

Багато українців часто плутають поняття "житлова субсидія" і "пільга на послуги ЖКГ", вважаючи їх синонімами для однієї й тієї ж державної допомоги.

Однак це неправильне твердження, оскільки ці дві виплати мають різний статус та умови отримання, роз'яснили на Урядовому порталі. У цій статті ми розглянемо різницю між ними і пояснимо, чому неможливо отримувати обидві виплати одночасно.

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Житлова субсидія

Житлова субсидія – це допомога від держави, яка надається сім'ям, доходи яких не дозволяють їм оплатити повну суму житлово-комунальних послуг. Отже, ця допомога залежить виключно від матеріального стану та власності сім'ї. Отримати житлову субсидію можуть сім'ї з низькими доходами, що визначається національним законодавством.

Для уточнення, житлову субсидію можуть отримувати ті, чиї доходи недостатні для оплати комунальних послуг в повному обсязі. Ця субсидія спрямована на відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги та енергоносії.

Пільга на послуги ЖКГ

Пільга на послуги ЖКГ – це пільга, яка надається певним категоріям громадян відповідно до законодавства України. Ця пільга може бути надана, наприклад, ветеранам війни, членам сімей загиблих військовослужбовців, постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС, дітям війни, багатодітним сім'ям та іншим категоріям громадян.

Важливо зауважити, що надання пільги на послуги ЖКГ залежить від конкретних категорій громадян і може бути надано:

Без урахування доходів. У цьому випадку, пільгу надають відповідно до певних категорій громадян незалежно від їх доходів. З урахуванням доходів. Для інших категорій громадян, пільгу на послуги ЖКГ можуть надавати з урахуванням середньомісячного загального доходу сім'ї.

Одночасне отримання житлової субсидії та пільги

Попри те, що житлова субсидія та пільги на послуги ЖКГ – це різні види допомоги, одночасно отримувати обидві виплати не можливо. Це встановлено законодавством України.

"За наявності одночасно права на субсидію та пільгу надається один із видів допомоги", – підкреслюють на офіційному порталі Уряду.

Тобто, якщо громадянин має право на житлову субсидію та пільгу на послуги ЖКГ, він зобов'язаний вибрати одну з цих виплат.

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