Можна втратити частину душі: чому не варто спати ногами до дверей

Сон важлива складова нашого життя, а щоб він був дійсно продуктивним та корисним, треба уникати певних моментів.

Зокрема, фахівці не радять спати з увімкненим світлом, не варто спати у затісному одязі та класти голову на високу подушку. А народні прикмети та забобони кажуть, що варто також правильно розмістити ліжко у спальні, аби ноги не були направлені до дверей чи вікон.

За народними повір'ями, спати ногами до дверей означає, що душа людини може вийти з тіла і заблукати в інших світах. А спати ногами до вікна означає, що людина може стати жертвою злих духів, які проникають в будинок через вікно.

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У деяких культурах та релігіях існують забобони, які забороняють спати ногами до дверей чи вікна. Вважається, що енергія, яка циркулює в людському тілі, легко витікає через двері, поки ми спимо. А у скандинавських країнах існує прикмета, що двері є порталами в інший світ. Начебто уві сні душа може вийти за двері, заблукати й не знайти дорогу назад.

Крім того, вважається, що двері "відчиняють ворота у темний світ", звідки можуть прийти злі сутності та заволодіти душею того, хто спить.

За народними прикметами, ногами у двері виносять покійників. І спати в такому положенні означає накликати смерть.

У спальні не радять вішати й дзеркала: вважається, що спляча людина не повинна відображатись у дзеркалі, інакше бути біді.

Головою до вікна не варто спати, оскільки вважається, що вас мучитимуть нічні жахіття.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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