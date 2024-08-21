Чоловіків до 25 років автоматично ставитимуть на військовий облік: рішення уряду

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про спрощення процедури постановки на військовий облік для частини громадян. Відтепер деякі українці зможуть стати на облік без необхідності проходити традиційну військово-лікарську комісію (ВЛК).

Ключові зміни стосуються, перш за все, молодих українців віком від 17 до 25 років. Тепер, при оформленні внутрішнього або закордонного паспорта, вони автоматично вноситимуться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, йдеться у документі.

Ця процедура буде здійснюватися на підставі даних з реєстру "Оберіг", який збиратиме інформацію з інших державних реєстрів. Тобто, молоді люди більше не муситимуть особисто звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) для постановки на військовий облік.

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Для громадян віком від 18 до 60 років, які звертаються за оформленням паспорта, також передбачені певні нововведення. Так, для отримання документа необхідно буде пред'явити військово-обліковий документ. Якщо ж під час перевірки в реєстрі "Оберіг" виявиться, що такий документ недійсний, то отримати паспорт можна буде лише у територіальному органі Державної міграційної служби.

Важливо зазначити, що для певних категорій громадян з інвалідністю та тяжкими захворюваннями також передбачені спрощення процедури проходження ВЛК. Такі особи зможуть подати документи, що підтверджують їхній стан здоров’я, і рішення про придатність до військової служби буде прийматися без проведення очного медичного огляду.

Нові правила покликані спростити процедуру постановки на військовий облік та уникнути зайвих бюрократичних процедур. Однак, варто зазначити, що деталі реалізації цих нововведень та їхній вплив на загальну систему військового обліку ще потребують уточнення.

Нагадаємо, раніше Комітет з нацбезпеки підтримав заборону мобілізації чоловіків до 25 років

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