МВС доручили примусово доставляти до ТЦК ухилянтів

У зв'язку зі зростаючими загрозами для боєздатності Збройних Сил України (ЗСУ) через недоукомплектованість та необхідність формування резервів, уряд України вирішив посилити мобілізаційні заходи.

Міністру внутрішніх справ доручено розробити та реалізувати комплекс заходів з примусової доставки військовозобов'язаних громадян до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Про це стало відомо виданню Ukrainian Military Pages.

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Зокрема, ця ініціатива спрямована проти громадян, які ухиляються від призову на військову службу. Тих, хто ігнорує повістки та без вагомих причин не з'являється до військкомату, чекають адміністративні протоколи, які потім направляють до Національної поліції.

Правоохоронці мають завдання затримати ухилянтів та доставити їх до ТЦК. Представники цих центрів вирішують питання порушників. Ігнорування повістки може призвести до штрафів у розмірах від 3400 до 5100 гривень.

У випадку повторної неявки за викликом після отримання попередження від начальника ТЦК, особа може стати об'єктом Кримінального кодексу. Передбачені штрафи від 5100 до 8500 гривень або виправні роботи на строк до одного року.

Важливо зазначити, що після отримання мобілізаційного розпорядження особа зобов'язана з'явитися до військкомату, інакше може настати позбавлення волі на термін від 3 до 5 років. Повістки вручаються з чітким вказанням дати та часу відправлення до навчального центру або військової частини, і формат їх заповнення визначено наказом Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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